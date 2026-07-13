Olta Gixhari shijon verën në det, ndan momente relaksi me ndjekësit
Olta Gixhari ka sjellë atmosferën e verës në profilin e saj në Instagram, ku ka publikuar disa pamje nga një ditë e kaluar në det.
Aktorja shfaqet mbi një dërrasë paddle, duke shijuar qetësinë mes ujit dhe natyrës.
Postimin ajo e ka shoqëruar me mbishkrimin “Në pritje të dallgës së madhe”, një frazë që i jep fotografive një ndjesi optimizmi dhe pritjeje për sfida të reja.
Olta Gixhari/Instagram
Në pamje dominojnë ujërat e kthjellëta dhe atmosfera relaksuese, ndërsa Olta shfaqet me një stil sportiv dhe natyral.
Publikimi është pritur pozitivisht nga ndjekësit, të cilët kanë vlerësuar energjinë verore, peizazhin dhe mënyrën se si aktorja promovon një stil jetese aktiv dhe momente çlodhjeje larg ritmit të përditshëm. /Telegrafi/
Olta Gixhari/Instagram
Olta Gixhari/Instagram
Olta Gixhari/Instagram
Olta Gixhari/Instagram