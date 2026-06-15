Oliver Tree humb jetën në moshën 32-vjeçare pas një aksidenti tragjik me helikopter
Oliver Tree, i njohur për këngët e tij të njohura “Life Goes On” dhe “Miss You”, ka ndërruar jetë në moshën 32-vjeçare.
Këngëtari, i lindur me emrin Oliver Tree Nickel, u identifikua si një nga gjashtë viktimat e përfshira në aksidentin me helikopter që ndodhi të dielën në Recreio dos Bandeirantes, në zonën jugperëndimore të Rio de Janeiros, raportoi CNN.
Viktimat e tjera përfshijnë pasagjerët Lucas Vignale, Gaspar Prim (i njohur gjithashtu si YouTuberi argjentinas Gaspi), Lucas Brito Chaves, si dhe pilotët Alexandre Souza dhe Charles Marsillac.
Sipas medias, dy helikopterë u përplasën në ajër në orët e para të mëngjesit të së dielës, ndërsa po fluturonin mbi një hapësirë ku ndodheshin automjete elektrike. Të paktën 20 automjete u përfshinë nga flakët pas përplasjes, pasi u goditën në vendin e aksidentit.
Policia Civile lokale i bëri të ditur CNN-it se rasti është ende nën hetim dhe se është kërkuar një ekspertizë mjeko-ligjore e vendit të ngjarjes.
Tree ndodhej në bord së bashku me Vignale, Prim, Chaves dhe Souza. Ndërkohë, Marsillac po pilotonte i vetëm helikopterin tjetër.