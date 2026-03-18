OKC merr fitoren e nëntë radhazi, bëhen skuadra e parë që sigurojnë fazën e Play-Off
Basketbollistët e Oklahoma City Thunder, kampionit aktual të NBA-së, u bënë skuadra e parë që siguroi një vend në play-off këtë sezon.
Oklahoma City fitoi ndeshjen e nëntë radhazi, duke mposhtur Orlando Magic me rezultatin 113:108 në udhëtim.
Shai Gilgeous-Alexander udhëhoqi Thunder drejt fitores me 40 pikë, Chet Holmgren shënoi 20 pikë dhe 12 kërcime, ndërsa Paolo Banchero shkëlqeu për ekipin vendas me 32 pikë dhe 10 kërcime.
With their 9th straight victory tonight, the Thunder clinch a Western Conference top 6 seed in the NBA Playoffs presented by @Google!
— NBA (@NBA) March 18, 2026
Oklahoma arriti kështu fitoren e 54-t në një sezon në të cilin ka edhe 15 humbje, dhe nuk ka më asnjë shans matematik për t’u renditur nën vendin e gjashtë në fund të sezonit të rregullt.
Fitoren e arriti edhe skuadra e Denver Nuggets, e cila i mposhti lehtësisht në fushë Philadelphia 76ers me 124:96.
Christian Braun ishte heroi kryesor i fitores së Denverit me 22 pikë.
Denveri vazhdoi kështu marshimin e tij drejt një vendi në playoff, pasi aktualisht është në vendin e pestë në renditje me një rekord prej 42-27. /Telegrafi/
Rezultatet:
Charlotte Hornets – Miami Heat 136:106
Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 108:113
Washington Wizards – Detroit Pistons 117:130
New York Knicks – Indiana Pacers 136:110
Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 116:123
Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 116:104
Denver Nuggets – Philadelphia 76ers 124:96
Sacramento Kings – San Antonio Spurs 104:132
