OKB mirëpret armëpushimin mes Rusisë dhe Ukrainës
Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përshëndetur njoftimin për një armëpushim tre-ditor mes Rusia dhe Ukraina, si dhe marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve të luftës.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, deklaroi se mirëpret armëpushimin e planifikuar nga 9 deri më 11 maj dhe shkëmbimin në shkallë të gjerë të të burgosurve mes dy vendeve.
Ai vlerësoi gjithashtu përpjekjet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lehtësimin e marrëveshjes.
Guterres përsëriti thirrjen për një armëpushim të menjëhershëm, të plotë dhe të qëndrueshëm, duke e cilësuar atë si hapin e parë drejt një paqeje të drejtë dhe afatgjatë në përputhje me Kartën e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të premten në platformën e tij Truth Social se Moska dhe Kievi kanë rënë dakord për armëpushimin tre-ditor dhe për një shkëmbim të burgosurish 1,000 me 1,000.
Trump u shpreh optimist se kjo marrëveshje mund të shënojë fillimin e fundit të konfliktit, të cilin e cilësoi si luftën më të madhe që nga Lufta e Dytë Botërore.