Çmimet e naftës bien për shkak të shpresave për një marrëveshje paqeje SHBA-Iran
Çmimet e naftës kanë rënë ndjeshëm dhe tregjet e aksioneve aziatike janë rritur me shpresën e një marrëveshjeje që mund t’i japë fund luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Të shtunën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se një marrëveshje me Teheranin ishte “negociuar kryesisht” dhe detajet do të shpalleshin së shpejti, por të nesërmen i kërkoi ekipit të tij negociator të mos nxitohej me një marrëveshje.
Të hënën në mëngjes në Azi, çmimi i naftës Brent ra me 5.5% në 97.90 dollarë, ndërsa nafta e papërpunuar e tregtuar në SHBA ishte 5.8% më e ulët në 90.99 dollarë.
Trump kishte thënë më parë se marrëveshja do të përfshinte rihapjen e rrugës kryesore të transportit detar të Ngushticës së Hormuzit, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Ndryshe, rruga e ngushtë ujore, përmes së cilës kalon zakonisht rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë, është mbyllur në mënyrë efektive që nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt.
“Aspektet dhe detajet përfundimtare të marrëveshjes po diskutohen aktualisht dhe do të shpallen së shpejti”, deklaroi Trump.
Ai tha gjithashtu se pati një telefonatë të shtunën me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, e cila “shkoi shumë mirë”.
Presidenti nuk dha detaje të mëtejshme mbi marrëveshjen, por ka këmbëngulur se çdo marrëveshje do ta pengonte “absolutisht” Iranin të pajiset me armë bërthamore.
Ndërsa çmimet e naftës bruto kanë rënë ndjeshëm sot, ato mbeten dukshëm më të larta se para luftës.
Në prag të konfliktit, nafta Brent tregtohej me rreth 70 dollarë për fuçi. /Telegrafi/