Odegaard i bindur se ky është viti i trofeve te Arsenali
Kapiteni i Arsenalit, Martin Odegaard, ka dërguar një mesazh besimi për tifozët, duke deklaruar se ky sezon mund të jetë viti i “Topçinjve”.
Ylli norvegjez foli në një intervistë për revistën FourFourTwo, para një periudhe vendimtare në garën për titullin e Ligës Premier.
“Unë vërtet besoj se kjo është mënyra e duhur për ta bërë këtë. Ky do të jetë viti ynë,” tha Odegaard, duke nënvizuar vrullin në rritje të Arsenalit pas paraqitjeve të forta në Ligën e Kampionëve dhe në ndeshjet vendase.
“Ne punojmë shumë për t’u përmirësuar. Çdo ditë përqendrohemi në detaje të vogla dhe çdo gjë ka të bëjë me progresin". tha norvegjezi.
Odegaard ka qenë qendror në ringjalljen e Arsenalit, duke udhëhequr ekipin me vizionin dhe qetësinë e tij në mesfushë. Këtë sezon, ai ka shënuar 1 gol dhe ka dhënë 1 asist në 25 paraqitje në të gjitha garat.
“Topçinjtë” kryesojnë tabelën me një epërsi të konsiderueshme dhe mbeten të pamposhtur në Evropë, duke nxitur optimizmin se sezoni 2025/26 mund t’i sjellë trofe Londrës veriore për herë të parë n,” shtoi norvegjezi Evropë. /Telegrafi/