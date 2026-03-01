Nvidia planifikon çip të ri për të shpejtuar përpunimin e IA-së
Nvidia (NVDA) planifikon të lansojë një procesor të ri të projektuar për të ndihmuar OpenAI dhe klientë të tjerë të ndërtojnë sisteme IA më të shpejta dhe më efikase, raportoi Wall Street Journal të premten, duke cituar njerëz të njohur me çështjen.
Nvidia po zhvillon një sistem të ri për llogaritjen "inference", një formë përpunimi që lejon modelet e IA-së t'u përgjigjen pyetjeve, tha raporti.
Platforma e re do të zbulohet në konferencën e zhvilluesve GTC të Nvidia në San Jose muajin e ardhshëm dhe do të përfshijë një çip të projektuar nga startup-i Groq, shtoi raporti duke cituar njerëz të njohur.
Reuters më parë këtë muaj raportoi se OpenAI është i pakënaqur me shpejtësinë me të cilën hardueri i Nvidia mund t'u japë përgjigje përdoruesve të ChatGPT për lloje specifike problemesh, të tilla si zhvillimi i softuerit dhe komunikimi i IA-së me softuerë të tjerë.
Prodhuesi i ChatGPT ka diskutuar bashkëpunimin me startup-e, përfshirë Cerebras dhe Groq, për të ofruar çipa për inferencë më të shpejtë, thanë dy burime.
Por Nvidia arriti një marrëveshje licencimi prej 20 miliardë dollarësh me Groq që i mbylli bisedimet e OpenAI, i tha Reuters një nga burimet.
Në shtator, Nvidia tha se kishte ndërmend të investonte deri në 100 miliardë dollarë në OpenAI si pjesë e një marrëveshjeje që i dha prodhuesit të çipave një pjesëmarrje në startup dhe i dha OpenAI paratë që i nevojiteshin për të blerë çipat e përparuar. /Telegrafi/