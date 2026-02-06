“Nuk po japin asgjë”, ish-ylli i Juventusit kritikon Zhegrovën dhe dy lojtarë tjerë
Ish-mesfushori i Juventusit, Alessio Tacchinardi ka kritikuar Teun Koopmeiners, Lois Openda dhe Edon Zhegrova pas eliminimit të Zonjës së Vjetër nga Kupa e Italisë nga Atalanta.
Juventusi u përball me eliminimin nga Kupa e Italisë të enjten mbrëma, duke humbur 3-0 kundër Atalantës në Bergamo.
Ish-mesfushori i Juventusit, Tacchinardi, e shqyrtoi ndeshjen gjatë emisionit në SportMediaset, duke fajësuar rezervat e Zonjës së Vjetër dhe duke u përqendruar veçanërisht te tre lojtarë.
“Rezultati ishte shumë i ashpër për Juven, sepse ata bënë një performancë shumë të mirë”, ka thënë fillimisht Tacchinardi.
“Ata krijuan shumë para penalltisë, gjë që, për mua, nuk ekzistonte. Ata po luajnë futboll të shkëlqyer, por paguan një çmim të lartë sepse nuk ishin në gjendje të finalizonin sulmet e tyre. Në fund të fundit, kush fiton ka të drejtë”.
“Juventusi ka shumë ndeshje të vështira që vijnë dhe Davidi dhe Openda nuk po e rrisin nivelin e tyre. Shoh një lojtar që angazhohet, por po vuan. Rezervat e Juventusit po vuanin, por Spalletti nuk mund të përdorë vetëm 11 lojtarë dhe ka nevojë që të gjithë të përmirësohen”.
“Koopmeiners, Openda dhe Zhegrova nuk po japin asgjë, por Spalletti ka nevojë për ta sepse ka një muaj të tmerrshëm përpara”, përfundoi ish-ylli i Juves.
Gjigantët e Serie A do të presin Lazion në ndeshjen e tyre të radhës në Serie A të dielën, përpara se të vizitojnë Interin javën pasardhëse. Para fundit të shkurtit, ata do të takohen gjithashtu dy herë me Galatasarayn në ‘play-off’ të Ligës së Kampionëve dhe do të presin Comon në Serie A. /Telegrafi/