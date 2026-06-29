“Nuk mund të thuash se ekziston vetëm një lojtar më i mirë në histori” - Macaya, gazetari 91-vjeçar me 18 Kupa Bote
Enrique Macaya Márquez, gazetari argjentinas 91-vjeçar, është personi që ka mbuluar më shumë Kupa Bote në histori, plot 18 edicione të turneut më të madh të futbollit.
Në moshën 91-vjeçare, ai vazhdon të jetë një figurë ikonike e gazetarisë sportive botërore dhe një dëshmitar i drejtpërdrejtë i historisë së futbollit për më shumë se gjashtë dekada.
Gjatë Kupës së Botës 2026, ai është sërish i pranishëm në turne, duke përfaqësuar një brez gazetarësh që kanë ndjekur nga afër evolucionin e futbollit modern.
Një karrierë që filloi në 1958 dhe respekti i brezave të rinj
Përvoja e tij në Kupën e Botës nisi në Suedi 1958, kur ishte vetëm 23 vjeç dhe kur në skenën botërore po shfaqej një i ri Pelé.
Që atëherë, Macaya nuk ka humbur asnjë edicion të turneut, duke qenë dëshmitar i momenteve historike si triumfi i Diego Maradonës në Meksikë 1986 dhe titulli i Lionel Messit në Katar 2022.
Gjatë këtij edicioni, ai është përshëndetur edhe nga përzgjedhësi i Argjentinës, Lionel Scaloni, dhe lojtarë të kombëtares argjentinase, të cilët e kanë vlerësuar për kontributin e tij të gjatë në futboll dhe gazetari.
Madje, Scaloni i ka zbuluar atij edhe lajme ekskluzive nga skuadra, duke treguar respekt të veçantë për figurën e tij.
𝙈𝙖𝙘𝙖𝙮𝙖 🎙️👏🏽
Momento especial para el periodista argentino Enrique Macaya Márquez 🇦🇷, que a sus 91 año está cubriendo la 18ª #CopaMundialFIFA de su carrera🥹👏 pic.twitter.com/ZCa8TV0t7n
— FIFA (Español) (@fifacom_es) June 28, 2026
“Nuk ka vetëm një më të mirë në histori”
I pyetur për debatin e madh mbi lojtarin më të mirë të të gjitha kohërave, Macaya është treguar i kujdesshëm dhe realist, duke theksuar se nuk mund të vendoset një përgjigje e vetme.
“Kam parë shumë lojtarë të jashtëzakonshëm që kanë shkëlqyer në epoka të ndryshme dhe kundër kundërshtarësh të ndryshëm. Nuk mund të përdorësh vetëm një model për të përcaktuar kush është më i miri në histori”, është shprehur ai.
Macaya Márquez mbetet një nga figurat më të respektuara të gazetarisë sportive, jo vetëm për jetëgjatësinë e karrierës së tij, por edhe për mënyrën se si ka dokumentuar historinë e Kupave të Botës nga afër, duke u bërë një dëshmitar unik i evolucionit të futbollit. /Telegrafi/