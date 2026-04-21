“Nuk ka vend më të mirë për fitore”, trajneri i Celta Vigos vjen pa frikë në ‘Camp Nou’
Claudio Giraldez beson se nuk ka skenë më të mirë se ‘Spotify Camp Nou’, teksa Celta Vigo përgatitet të përballet me liderët e kampionatit Barcelona të mërkurën.
Duke folur para ndeshjes së La Liga, trajneri i Celtas këmbënguli se skuadra e tij do t’i qaset takimit me ambicie, pavarësisht formës dhe rezultateve të dobëta të kohëve të fundit.
“Do të përpiqemi të jemi skuadra e parë që fiton në Spotify Camp Nou. Duhet të jemi perfekt në mbrojtje dhe agresivë në sulm, sepse përndryshe ata të ndëshkojnë”, deklaroi Giraldez.
Trajneri i Celtas e sheh këtë udhëtim si një mundësi për të rifreskuar skuadrën nga ana mentale pas një periudhe të vështirë, duke theksuar se një rezultat pozitiv mund ta ndryshojë rrjedhën e sezonit.
“Është një skenar motivues. Sapo të dalim në fushë, do të harrojmë çfarë ka ndodhur më parë. Nuk ka vend më të mirë për të kthyer gjërat në rrugën e duhur”, shtoi ai.
Giraldez gjithashtu rikujtoi se skuadra e tij ka treguar paraqitje të forta në stadiume të mëdha këtë sezon, duke theksuar besimin brenda grupit, teksa synojnë të sfidojnë dominimin e Barcelonës dhe të sigurojnë një rezultat të madh në transfertë./Telegrafi/