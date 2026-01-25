Nuk ka fitues në “Olimpico”, Roma dhe Milani pajtohen me nga një pikë
Roma dhe AC Milani kanë ndarë pikët në derbin italian të xhiros së 22-të në Serie A.
“Romakët” ishin më të mirë në periudhën më të madhe të kohës, por që epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 1-1.
Roma e nisi fuqishëm duke krijuar dy raste të shpejta përmes Donyell Malen, mirëpo dështoi t’i finalizojë.
Rast të mirë kishte edhe Zeki Celik, sidoqoftë heroi i Milanit ishte Mike Maignan me një pritje madhështore.
Kur Roma po sulmonte, AC Milan zhvilloi një kundërsulm fantastik me mbrojtësin Koni de Winter që shënoi me kokë pas harkimit të Luka Modricit (62’).
Sidoqoftë, Roma u këndell shpejtë pasi Davide Bartesaghi preku topin me dorë brenda zonës, kësisoj gjyqtari akordoi penallti. Nga 11-metërshi i pagabueshëm ishte Lorenzo Pellegrini (74’).
AC Milani me këtë barazim qëndron në pozitën e dytë me 47 pikë, katër mbi Romën që zë pozitën e tretë./Telegrafi/