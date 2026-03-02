“Nuk jam injorant”, Jose Mourinho merr qëndrim të ri për çështjen e racizmit ndaj Vinicius Junior
Trajneri i Benficas, Jose Mourinho është tërhequr pjesërisht nga kritikat e mëparshme ndaj Vinicius Junior, duke insistuar se nuk është “injorant” dhe duke premtuar se do ta largojë Gianluca Prestianni nga klubi nëse vërtetohet fajtor për abuzim racor — megjithëse ky “nëse” mbetet thelbësor.
Pak protagonistë dolën mirë nga përplasja e tensionuar në Ligën e Kampionëve mes Benficës dhe Real Madrid në Lisbonë muajin e kaluar. Prestianni u akuzua se e quajti Viniciusin “majmun” — akuzë që ai e mohon, duke pretenduar se përdori një fyerje homofobike — ndërsa tifozë vendas në “Estadio da Luz” u filmuan duke ofenduar golashënuesin madrilen.
Edhe Mourinho u vu në shënjestër për reagimin e tij të menjëhershëm. Trajneri dy herë fitues i Ligës së Kampionëve u kritikua për një vlerësim të paqartë të situatës, pasi sugjeroi se Vinicius kishte nxitur reagimet me festimin e tij dhe hodhi poshtë mundësinë e racizmit brenda Benficës duke përmendur se legjenda më e madhe e klubit, Eusebio, ishte me ngjyrë.
Organizata kundër diskriminimit “Kick It Out” e akuzoi Mourinhon, ndërsa trajneri i Bayern Munich, Vincent Kompany, bëri thirrje që portugezi të kërkonte falje.
Pas javësh heshtjeje — gjatë të cilave Mourinho shmangu komentet në detyrat mediatike vendase dhe mungoi në konferencat për shkak të pezullimit — ai doli me një qëndrim më të matur.
Gjatë fundjavës, Mourinho e devijoi vetë konferencën për shtyp për t’iu rikthyer çështjes së racizmit që vazhdon të përfshijë Benficën.
“Dua të deklaroj që në fillim se dënoj çdo lloj diskriminimi, paragjykimi dhe injorance”, tha ai.
“Gjithashtu këshilloj të gjithë të lexojnë Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe të kuptojnë se kritika reflekton më shumë për personin që e bën sesa për atë që kritikohet”.
I vetëquajturi “Special One” shfrytëzoi rastin edhe për të sqaruar versionin e tij të ngjarjeve pas ndeshjes.
“E përmenda këtë në konferencën për shtyp në Madrid kur u përballa me deklaratat e Alvaro [Arbeloa] dhe një lojtari në akuzat ndaj Prestiannit dhe në mbrojtje të lojtarit të Real Madridit”.
“Dhe aty thashë: ‘Dua të jem i balancuar, pa mbrojtur palën time dhe pa sulmuar tjetrën.’ Madje përdora terminologjinë: ‘Nuk dua të vesh as fanellën e kuqe, Benfica, as të bardhën, Real Madrid’”.
“Dua të jem i paanshëm në një rast që mund të jetë shumë serioz”, deklaroi ai./Telegrafi/