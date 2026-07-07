Nuk është Haaland, John Terry: Anglia kualifikohet vetëm nëse e ndalë këtë yll të Norvegjisë
John Terry beson se Anglia duhet të ndalë Martin Odegaardin nëse dëshiron të mposhtë Norvegjinë dhe të sigurojë një vend në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026.
Legjenda e Chelseat dhe ish-kapiteni i Anglisë e bëri këtë deklaratë pasi Tre Luanët siguruan kualifikimin në çerekfinale me një fitore spektakolare 3-2 ndaj Meksikës, në një ndeshje ku Jude Bellingham realizoi dy gola, ndërsa Harry Kane shënoi nga penalltia.
Terry e krahasoi këtë sukses me fitoren historike 5-1 ndaj Gjermanisë, duke e cilësuar si një nga paraqitjet më të mira të Anglisë në historinë e saj.
“Ishte një paraqitje gjigante. E vetmja ndeshje që mund ta krahasoj me këtë gjatë jetës sime është fitorja 5-1 ndaj Gjermanisë”.
“Pamë lojtarë që morën përgjegjësi në fazën me eliminim direkt. Ata u ngritën në momentin e duhur. Mendoj se ishte një paraqitje e jashtëzakonshme”.
Ai pati fjalë të mëdha edhe për Jude Bellinghamin, duke e krahasuar mesfushorin me një nga ikonat e futbollit botëror.
“E kam krahasuar me Zinedine Zidane dhe ndoshta kam qenë paksa ambicioz, por ajo që bëri mbrëmë ishte e pabesueshme. Dy golat vetëm sa e kompletojnë paraqitjen e tij, ndërsa edhe pasimi i Harry Kanes për golin e dytë ishte fantastik”.
“Harry Kane e ka treguar këtë gjatë gjithë karrierës së tij. Edhe Jude Bellingham, në këtë moshë, po bën gjëra të jashtëzakonshme. Po ashtu Declan Rice dhe Reece James. Ata nuk duhet të lëndohen dhe duhet të jenë në qendër të suksesit tonë”.
Megjithatë, ish-mbrojtësi anglez paralajmëroi se Norvegjia përbën një kundërshtar shumë të rrezikshëm, duke veçuar rolin e Martin Odegaardit.
“Norvegjia është një skuadër e mirë dhe shumë e organizuar. Mendoj se gjithçka e mirë që bën kjo skuadër kalon përmes Martin Odegaardit”.
“Nëse Anglia arrin ta ndalë atë dhe Erling Haalandin, atëherë kemi një shans shumë, shumë të madh”, përfundoi Terry./Telegrafi/