“Nuk e ndjeva fare pjesën e lartë të këmbës”, Van Dijk flet pas lëndimit me Suedinë
Virgil van Dijk ka pranuar se përjetoi një moment shqetësues gjatë fitores bindëse 5-1 të Holandës ndaj Suedisë në Kupën e Botës 2026, pasi një përplasje e fortë e la përkohësisht pa ndjesi në pjesën e sipërme të këmbës.
Kapiteni i Liverpoolit pësoi goditjen në zonën e ijeve, por pavarësisht shqetësimit arriti ta përfundonte ndeshjen, duke ndihmuar Holandën të siguronte tre pikët.
Duke folur pas takimit, qendërmbrojtësi holandez shpjegoi momentin e pazakontë që përjetoi në fushë.
"Mora një goditje të fortë në ijë dhe nuk ndjeja më pjesën e sipërme të këmbës, kështu që ishte paksa e çmendur".
"Me shumë gjasa ishte vetëm një nerv i shtypur", deklaroi Van Dijk për NOS.
COME ON! 🔥#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDSWE pic.twitter.com/bUGdLMSjoB
— OnsOranje (@OnsOranje) June 20, 2026
Pavarësisht frikës fillestare, mbrojtësi nuk duket të ketë pësuar ndonjë lëndim serioz, duke qetësuar tifozët e Holandës dhe Liverpoolit para fazës vendimtare të turneut.
"Mendoj se nuk është diçka e rëndë, por do ta shohim shumë shpejt", shtoi ai.
Paraqitja e Van Dijkut në fushë dhe fakti që ai arriti ta përfundojë ndeshjen janë sinjale pozitive për Holandën, e cila po synon të shkojë sa më larg në Kupën e Botës 2026./Telegrafi/