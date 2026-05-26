“Nuk e kisha idenë që më njihte”, Guardiola i befasuar nga mesazhi i Jordanit
Pep Guardiola i dha lamtumirën Manchester Cityt pas dhjetë vitesh në stol, dhe klubi i dhuroi një mbrëmje të paharrueshme në Etihad. Edhe pse nuk arriti të fitonte titullin në sezonin e tij të fundit, trajneri katalunas largohet si një legjendë dhe trajneri më i mirë në historinë e klubit.
Mbrëmja emocionale ishte plot surpriza, dhe një nga grupet muzikore të preferuara të Guardiolës, Mishima, luajti gjithashtu në skenë.
Një moment veçanërisht prekës ishte parada e lojtarëve të së kaluarës dhe të tashmes, të cilët, një nga një, sollën trofetë e fituara gjatë epokës së tij.
We’ve got 👏👏 pic.twitter.com/Mrw9m1YeSz
— Manchester City (@ManCity) May 25, 2026
Midis tyre ishin Fernandinho, Ederson, Ilkay Gündogan, por edhe trajneri aktual i Bayernit, Vincent Kompany. Anëtarë të ekipit aktual si Erling Haaland, Bernardo Silva dhe Nica Gonzalez pozuan gjithashtu me trofetë.
Një moment në veçanti e habiti Guardiolën. Prezantuesit transmetuan një videomesazh nga Michael Jordan, i konsideruar nga shumë si basketbollisti më i madh i të gjitha kohërave.
"Pep, dua të të përgëzoj për një karrierë të jashtëzakonshme. Shijo daljen në pension dhe fat të mbarë me golfin tënd", tha Jordan. Trajneri katalunas nuk mundi ta fshihte buzëqeshjen e tij. "Nuk e kisha idenë që Jordan dinte për mua", tha ai i habitur.
The Michael Jordan reveal 🏀 🐐 pic.twitter.com/dZXsYQVuxG
— Sam Lee (@SamLee) May 25, 2026
Një trashëgimi që do të jetë e vështirë të përsëritet
Guardiola ka fituar 20 trofe me Manchester Cityn, përfshirë Ligën e Kampionëve të vitit 2023 dhe gjashtë tituj të Ligës Premier. Nën udhëheqjen e tij, City u bë një nga klubet më dominuese të epokës moderne dhe stili i lojës që ai imponoi ndryshoi standardet në Ligën Premier.
Sipas mediave të ishullit, edhe pas largimit nga stoli, Guardiola do të mbetet i lidhur me City Football Group si një konsulent ekspert dhe këshilltar për çështje teknike. /Telegrafi/