Nuk e donte Xabi Alonson, Chelsea e largon yllin e skuadrës te rivali në Ligën Premier
Chelsea ka arritur marrëveshje për të nënshkruar me yllin e skuadrës Alejandro Garnacho nga Aston Villa.
Trajneri i “Bluve” Xabi Alonso nuk e donte assesi argjentinasin në skuadër dhe ia bëri të qartë qysh në fillim, shkaku se nuk përshtatet me filozofinë e lojës së tij.
Gazetari italian Fabrizio Romano raporton se marrëveshja mes dy skuadrave është arritur për huazim me opsion blerje, që bëhet e obligueshme nëse plotësohen disa kërkesa.
“Aston Villa arrin marrëveshje për të nënshkruar me Alejandro Garnacho nga Chelsea, e kryer”.
🚨🟣🔵 EXCLUSIVE: Aston Villa agree deal to sign Alejandro Garnacho from Chelsea, here we go!
Club to club agreement done on loan with buy clause to become mandatory under certain conditions.
Unai Emery wanted Garnacho. Medical also booked. pic.twitter.com/qvBmt3z5TB
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026
“Marrëveshja është huazim me opsion blerje që bëhet e obligueshme nën disa kushte. Unai Emery e donte Garnachon”, shkroi ai.
Deri vonë edhe Roma e kërkoi argjentinasin, megjithatë Chelsea kërkonte 50 milionë euro, vlerë që assesi klubi italian nuk do ta paguante./Telegrafi/