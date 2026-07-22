Chelsea ka arritur marrëveshje për të nënshkruar me yllin e skuadrës Alejandro Garnacho nga Aston Villa.

Trajneri i “Bluve” Xabi Alonso nuk e donte assesi argjentinasin në skuadër dhe ia bëri të qartë qysh në fillim, shkaku se nuk përshtatet me filozofinë e lojës së tij.

Gazetari italian Fabrizio Romano raporton se marrëveshja mes dy skuadrave është arritur për huazim me opsion blerje, që bëhet e obligueshme nëse plotësohen disa kërkesa.

“Aston Villa arrin marrëveshje për të nënshkruar me Alejandro Garnacho nga Chelsea, e kryer”.

“Marrëveshja është huazim me opsion blerje që bëhet e obligueshme nën disa kushte. Unai Emery e donte Garnachon”, shkroi ai.

Deri vonë edhe Roma e kërkoi argjentinasin, megjithatë Chelsea kërkonte 50 milionë euro, vlerë që assesi klubi italian nuk do ta paguante./Telegrafi/

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