“Nuk e di çfarë më pret këtë verë”, LeBron James paralajmëron pensionimin
Me humbjen e mëngjesit të sotëm kundër Oklahoma City, LeBron James i dha fund sezonit të tij në NBA, dhe për këtë arsye ka shumë të ngjarë edhe karrierës së tij me fanellën e Los Angeles Lakers, dhe ndoshta karrierës së tij në përgjithësi.
Kontrata e 41-vjeçarit James me Lakers do të skadojë së shpejti dhe ai zyrtarisht do të bëhet një lojtar i lirë.
Pas humbjes ndaj Oklahoma dhe eliminimit nga play-off-i, basketbollisti amerikan pranoi se është i pasigurt për të ardhmen e tij.
"Sa i përket të ardhmes, sinqerisht, nuk e di. Ende e ndiej humbjen. Vërtet nuk e di se çfarë më pret këtë verë", ka thënë LeBron.
LeBron James on his future:
"I don’t know what the future holds for me ... I’ll go back and recalibrate with my family and talk with them, spend some time with them, and when the time comes, you guys will know what I decide to do.”pic.twitter.com/zTpxHWi00T
— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 12, 2026
Njerëzit e NBA nuk e dinë nëse sot ishte hera e fundit që e pamë Jamesin në parketin e NBA, dhe ai do të marrë një vendim pasi të pushojë dhe të flasë me familjen e tij.
Në ndeshjen e tij të fundit të sezonit, James shënoi 24 pikë dhe bëri 12 kërcime, dhe ka një mesatare prej 20.9 pikësh, 6.1 kërcimesh dhe 7.2 asistimesh për ndeshje këtë sezon. /Telegrafi/