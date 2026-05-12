Me humbjen e mëngjesit të sotëm kundër Oklahoma City, LeBron James i dha fund sezonit të tij në NBA, dhe për këtë arsye ka shumë të ngjarë edhe karrierës së tij me fanellën e Los Angeles Lakers, dhe ndoshta karrierës së tij në përgjithësi.

Kontrata e 41-vjeçarit James me Lakers do të skadojë së shpejti dhe ai zyrtarisht do të bëhet një lojtar i lirë.

Pas humbjes ndaj Oklahoma dhe eliminimit nga play-off-i, basketbollisti amerikan pranoi se është i pasigurt për të ardhmen e tij.

"Sa i përket të ardhmes, sinqerisht, nuk e di. Ende e ndiej humbjen. Vërtet nuk e di se çfarë më pret këtë verë", ka thënë LeBron.


Njerëzit e NBA nuk e dinë nëse sot ishte hera e fundit që e pamë Jamesin në parketin e NBA, dhe ai do të marrë një vendim pasi të pushojë dhe të flasë me familjen e tij.

Në ndeshjen e tij të fundit të sezonit, James shënoi 24 pikë dhe bëri 12 kërcime, dhe ka një mesatare prej 20.9 pikësh, 6.1 kërcimesh dhe 7.2 asistimesh për ndeshje këtë sezon. /Telegrafi/

NBABasketbollSport
telegrafi sport app