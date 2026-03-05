Nothing prezanton telefonat e rinj Phone 4a dhe Phone 4a Pro
Kompania telefonike, Nothing ka zbuluar dy modelet e reja të serisë së saj, Phone 4a dhe Phone 4a Pro, duke sjellë përmirësime të dukshme në dizajn, performancë dhe kamerë.
Phone 4a Pro vjen me një trup metalik elegant, vetëm 7,95 mm i hollë, dhe rezistencë ndaj ujit me certifikim IP65.
Ekrani OLED 6,83” ofron një frekuencë prej 144 Hz dhe ndriçim maksimal deri në 5000 nits, ndërsa çipi i ri Snapdragon 7 Gen 4 garanton performancë të lartë dhe përmirësime të dukshme në grafika dhe inteligjencës artificiale (AI).
Sistemi i kamerave përfshin një sensor kryesor 50 MP me stabilizim optik, një lente periskopike 50 MP me zoom 3,5x dhe një kamerë ultra e gjerë 8 MP.
Ndërkaq, Phone 4a ofron një trup më të trashë plastik me certifikim IP64, ekran OLED 6,78” me 120 Hz dhe sensor kryesor Samsung 50 MP. Procesori Snapdragon 7s Gen 4 siguron performancë të qëndrueshme, ndërsa dizajni i ri e bën telefonin më të lehtë dhe praktik për përdorim të përditshëm.
Të dy modelet janë të pajisura me bateri 5,080 mAh, mbështesin ngarkim 50 W dhe premtojnë jetëgjatësi të baterisë edhe pas 1,200 ciklesh karikimi. Sistemi operativ Nothing OS 4.1 bazohet në Android 16 dhe do të marrë tre përditësime të sistemit dhe gjashtë vjet sigurime sigurie.
Paraporositë për Phone 4a dhe Phone 4a Pro kanë filluar, ndërsa shitjet e rregullta do të nisin më 13 mars për modelin bazë dhe 27 mars për modelin Pro. Çmimet në Evropë ndryshojnë nga 350 deri në 550 euro, sipas konfigurimit.
Nothing vijon të kombinojë dizajnin e guximshëm me performancën moderne, duke synuar të sfidojë tregun e telefonëve inteligjentë me inovacion dhe cilësi. /Telegrafi/