Notat e lojtarëve, Juventus 3-0 Napoli: Locatelli yll, Hojlund dështim
Një fitore e pastër dhe e bindshme për Juventusin, që triumfoi me 3-0 ndaj Napolit në derbin e javës së 22-të të Serie A, në Allianz Stadium.
Golat për Zonjën e Vjetër u shënuan nga Jonathan David, Kenan Yildiz dhe Filip Kostic.
Lojtari më i mirë i takimit sipas SofaScore ishte Manuel Locatelli i Juventusit, me notën 8.1.
FT |⌛️| Three goals and three points: absolutely brilliant lads! ⚪️⚫️ 💪🏻@EASPORTSFC @easportsfcit #JuveNapoli pic.twitter.com/tONViQwlJE
— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) January 25, 2026
Po ashtu, paraqitje shumë të mira dhanë Pierre Kalulu (7.8), Kenan Yildiz (7.7) dhe Khephren Thuram (7.8).
Te Napoli, kishte shumë dështime, ndërsa më të dobëtit u konsideruan Rasmus Hojlund me notën 5.7 dhe Alex Meret me notën 5.8.
Notat e lojtarëve të Juventusit dhe Napolit
/Telegrafi/
