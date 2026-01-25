Një fitore e pastër dhe e bindshme për Juventusin, që triumfoi me 3-0 ndaj Napolit në derbin e javës së 22-të të Serie A, në Allianz Stadium.

Golat për Zonjën e Vjetër u shënuan nga Jonathan David, Kenan Yildiz dhe Filip Kostic.

Lojtari më i mirë i takimit sipas SofaScore ishte Manuel Locatelli i Juventusit, me notën 8.1.


Po ashtu, paraqitje shumë të mira dhanë Pierre Kalulu (7.8), Kenan Yildiz (7.7) dhe Khephren Thuram (7.8).

Te Napoli, kishte shumë dështime, ndërsa më të dobëtit u konsideruan Rasmus Hojlund me notën 5.7 dhe Alex Meret me notën 5.8.

Notat e lojtarëve të Juventusit dhe Napolit


