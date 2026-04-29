Notat e lojtarëve, Atletico Madrid 1-1 Arsenal: Gyokeres dhe Alvarez më të mirët
Atlético Madrid dhe Arsenali u ndanë 1-1 në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.
Ndeshja u vendos nga dy penallti, Viktor Gyokeres dhe Julian Alvarez ishin ata që gjetën golin.
Te Atletico, më të vlerësuarit Julián Álvarez (7.2) dhe Ruggeri (7.2) u veçuan për paraqitjen të mirë.
Në anën tjetër, te Arsenali, dhe në përgjithësi lojtar i ndeshjes ishte Gyokeres (7.7) që u vlerësua lart për penalltinë e realizuar dhe punën në sulm.
Raya (7.1) dhe Rice (7.1) ishin prej emrave më të sigurt në fushë te Arsenali që kishin paraqitje pozitive
Në anën tjetër, Hancko (5.9) doli më i dobëti, pasi episodi i penalltisë së shkaktuar që i kushtoi shumë spanjollëve.
Notat e lojtarëve të Atletico Madrid dhe Arsenal
/Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate