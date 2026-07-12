ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Argjentina ka siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të Kupës së Botës 2026, pasi mposhti Zvicrën me rezultat 3-1 pas vazhdimeve, në një ndeshje të luftuar deri në minutat e fundit.

Për argjentinasit shënuan Alexis Mac Allister, Julian Alvarez dhe Lautaro Martinez, ndërsa golin e vetëm për Zvicrën e realizoi Dan Ndoye. Helvetët luajtën me një futbollist më pak nga minuta e 72-të, pasi Breel Embolo u përjashtua me kartonin e dytë të verdhë.

Edhe pse nuk e gjeti rrugën e rrjetës, Lionel Messi ishte lojtari më i mirë i ndeshjes sipas Sofascore, duke u vlerësuar me notën 8.9. Kapiteni i Argjentinës dha një asist dhe ishte vazhdimisht motori i aksioneve sulmuese të skuadrës së Lionel Scalonit.

Argjentina n\u00eb avantazh ndaj Zvicr\u00ebs pas 45 minutave - Messi asiston, Mac Allister sh\u00ebnon telegrafi.com

Nga fituesit, Alexis Mac Allister dhe Julian Alvarez u vlerësuan me notën 7.6, pas paraqitjeve të mira dhe golave të shënuar.

Te Zvicra, lojtari më i vlerësuar ishte Granit Xhaka, i cili mori notën 7.4 falë paraqitjes së tij solide në mesfushë dhe angazhimit gjatë gjithë ndeshjes.

Në anën tjetër, mbrëmja më e vështirë ishte për Breel Embolon. Sulmuesi zviceran u ndëshkua me karton të kuq në pjesën e dytë dhe u vlerësua me notën 5.9, më e ulëta nga të gjithë futbollistët që u aktivizuan në këtë takim.

Notat e lojtarëve të Argjentinës dhe Zvicrës


/Telegrafi/

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