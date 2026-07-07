Norvegjia në ankth! Virus misterioz ka goditur kombëtaren para duelit me Anglinë
Ekipi norvegjez i futbollit u gjend në probleme të papritura dhe jashtëzakonisht të vështira përpara ndeshjes së ardhshme, kyçe, e cila për këtë brez të udhëhequr nga Erling Haaland ka rëndësi historike.
Siç raportohet nga mediat lokale, një virus i egër është përhapur brenda ekipit kombëtar, i cili ka eliminuar disa lojtarë kyç, ndërsa ekipi mjekësor po lufton me kohën për të stërvitur pjesën tjetër të ekipit.
Trajneri dhe stafi i trajnerëve janë në panik pasi simptomat, të cilat përfshijnë temperaturë të lartë dhe dobësi të përgjithshme, po përhapen midis lojtarëve më shpejt se sa pritej.
Emrat e lojtarëve të infektuar ende mbahen rreptësisht konfidencialë në mënyrë që të mos i zbulohen kartat e tyre kundërshtarit, por është konfirmuar se situata është shumë serioze.
"Kemi një gjendje të jashtëzakonshme në ekip. Po bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë, i kemi izoluar lojtarët e sëmurë, por situata nuk është aspak e këndshme para një ndeshjeje të kësaj rëndësie", komentoi një burim pranë kampit norvegjez.
Si kujtesë, norvegjezët janë përpjekur prej vitesh të krijojnë një ekip që do të thyejë agjërimin dhe do të avancojë në garën e madhe, dhe kjo ndeshje është shënuar si "të jesh apo të mos jesh" për brezin e tyre të artë.
Nëse Haaland dhe shokët e tij do të arrijnë ta mposhtin kundërshtarin e padukshëm dhe të vazhdojnë udhëtimin e tyre drejt finales, mbetet për t’u parë.
Ndeshja Norvegji - Angli do të luhet të shtunën në orën 23:00./Telegrafi/