Noah Cyrus në kujtim të Dolly Parton: Askush nuk mundi dhe nuk do të mund ta zëvendësojë
Noah Cyrus ka ndarë një homazh prekës për ikonën e muzikës country, Dolly Parton, pas ndarjes së saj nga jeta në moshën 80-vjeçare.
Këngëtarja, e cila ishte kumbara e motrës së Noah, Miley Cyrus, u nda nga jeta pas një beteje të shkurtër me kancerin.
Përmes një postimi në Instagram, Noah publikoi disa fotografi të Dolly-t ndër vite dhe kujtoi ndikimin e saj të jashtëzakonshëm në jetën e saj dhe të familjes Cyrus. “Dolly ishte e veçantë, unike në llojin e saj. Ajo ishte një ylber për botën tonë për gati gjashtë dekada dhe askush nuk mundi dhe as nuk do t’i afrohet zëvendësimit të saj”, shkroi ajo.
Noah vlerësoi jo vetëm talentin muzikor të Parton, por edhe mirësinë dhe përkushtimin e saj ndaj njerëzve në nevojë.
Ajo tha se Dolly e kishte frymëzuar të ishte vetvetja, të shkruante historitë e saj dhe të përdorte muzikën për të shëruar dhe prekur të tjerët.
“Marrëdhënia e saj e bukur me familjen time, veçanërisht me motrën time, është një marrëdhënie për të cilën do të jem mirënjohëse gjithë jetën”, u shpreh këngëtarja, duke shtuar se humbja e saj është e dhimbshme, por ndikimi i saj do të mbetet i përjetshëm.
“Jam zemërthyer që ajo është zhdukur, por vetëm fizikisht. Ajo erdhi në këtë botë, ndau dritën e saj dhe e ndryshoi atë përgjithmonë.
Ajo do të jetojë në zemrat tona dhe muzika e saj do të vazhdojë të jetë një mikeshë kur jemi të vetmuar”, përfundoi Noah. /Telegrafi/