“Vajzë e çmendur”, Kylie Jenner habit fansat me pamjen gjatë trajtimit të fytyrës
Kylie Jenner ka zbuluar një nga sekretet e rutinës së saj të bukurisë, duke ndarë me ndjekësit një pamje aspak glamuroze gjatë një trajtimi estetik.
29-vjeçarja publikoi në InstaStory një fotografi nga një telefonatë në FaceTime me motrën e saj, Kendall Jenner, ku shfaqej me fytyrën të mbuluar me krem mpirës dhe qese plastike, para se t’i nënshtrohej mikrogjilpërimit.
“Vajzë e çmendur”, shkroi Kylie me humor pranë imazhit të saj, ndërsa Kendall e cilësoi “një bukuroshe”.
Më pas, ylli i “Kardashians” publikoi edhe një video pa grim, duke treguar nga afër lëkurën e saj dhe duke shkruar: “Lëkura ime po shërohet kaq mirë”.
Mikrogjilpërimi është një trajtim kozmetik që përdor gjilpëra shumë të holla për të stimuluar prodhimin e kolagjenit dhe për të përmirësuar pamjen e lëkurës, përfshirë teksturën, shenjat e akneve dhe rrudhat.
Kjo nuk është hera e parë që Jenner tregon hapur detaje rreth ndërhyrjeve dhe trajtimeve estetike.
Në vitin 2025, ajo konfirmoi se kishte bërë zmadhim të gjoksit, ndërsa së fundmi ka deklaruar se do ta dëshironte edhe më të madh. /Telegrafi/