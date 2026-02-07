Nju-Jorku nderon Kosovën, Senati miraton Rezolutën për 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Senati i Nju-Jorkut ka miratuar një Rezolutë të posaçme që shënon 18-vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Dokumenti, i sponsorizuar nga senatorja Jessica Scarcella-Spanton dhe i mbështetur nga dhjetëra bashkë-sponsorë nga të dy partitë kryesore, përbën një nderim zyrtar për datën historike të 17 shkurtit 2008.
Rezoluta vlerëson progresin e Kosovës si një nga shtetet më të reja në Evropë, si dhe thekson rëndësinë e partneritetit të fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Republikës së Kosovës.
Në të njëjtën kohë, theksohet roli i komunitetit kosovar në shtetin e Nju-Jorkut, i cili ka kontribuar ndjeshëm në kulturën, ekonominë dhe jetën sociale të qytetit.
Gjatë votimit, shumica e senatorëve u bashkuan për të njohur rrugëtimin historik të Kosovës, rolin e saj në promovimin e vlerave demokratike dhe zhvillimit të qëndrueshëm në rajon.
Në Rezolutë kujtohet historia e pavarësisë së Kosovës, duke përfshirë luftën e viteve 1998–1999, ndërhyrjen e NATO-s dhe zhvillimin e mëtejshëm të institucioneve shtetërore. Po ashtu, dokumenti thekson rrënjët historike të vendit që nga Dardania e lashtë.
Senati i Nju-Jorkut nënvizon se qytetarët e Kosovës kanë arsye të jenë krenarë për arritjet e deritanishme në ndërtimin e institucioneve demokratike, sundimin e ligjit dhe krijimin e mundësive ekonomike.
Në përmbyllje, organi legjislativ shpreh urimet e tij për popullin e Kosovës, duke e cilësuar vendin si mik, partner dhe aleat të ngushtë të Shteteve të Bashkuara.
Rezoluta mbyllet me një mesazh të qartë: Senati i Nju-Jorkut ndalon punimet për të përkujtuar 18-vjetorin e pavarësisë së Kosovës, duke nderuar të kaluarën, duke njohur të tashmen dhe duke pritur me optimizëm të ardhmen./Telegrafi/