Një zakon i mëngjesit është çelësi nëse doni të shmangni kapsllëkun
Nëse doni të përmirësoni tretjen dhe të shmangni kapsllëkun, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të ndryshoni është të ndaloni së nxituari në mëngjes.
Shumë njerëz ngrihen dhe menjëherë merren me detyrat e tyre, pa i dhënë kohë trupit të "zgjohet". Megjithatë, sistemi tretës funksionon më mirë kur trupi është i relaksuar. Nëse jeni të stresuar ose me nxitim, kjo mund ta vështirësojë jashtëqitjen.
Gastroenterologia Wendi LeBrett ndau këshillat e saj më të mira për ata që duan të kenë zakone më të mira për të shkuar në tualet në mëngjes me Eating Well.
"Mendoj se shumë prej nesh kanë ato rutinat e mëngjesit ku zgjohemi dhe pastaj brenda 15 minutash është sikur të vrapojmë nga dera. Është e rëndësishme të pushojmë, të tretim ushqimin dhe t'i japim vetes kohë për të bërë një jashtëqitje të madhe. Zgjimi pak më herët mund të jetë i dobishëm", thotë ai.
Mosdhënia e kohës së mjaftueshme në mëngjes mund të shkaktojë kapsllëk. Nëse e vendosni alarmin në kohën më të fundit të mundshme, mund të ndjeni nevojën për të "ndaluar" jashtëqitjen, gjë që mund të shkaktojë kapsllëk. Në vend që të flini më vonë, shkoni në shtrat më herët.
"Diçka që më pëlqen të bëj është që, kur zgjohem, të marr pesë frymëmarrje të thella nga stomaku im ndërsa jam ende në shtrat. Kjo më ndihmon të relaksoj dyshemenë e legenit, më zgjon zorrët dhe i vë gjërat në lëvizje. Shtimi i pesë deri në dhjetë minutave ecje në rutinën tuaj të mëngjesit - një frymëmarrje me bark, një shtrirje ose një ecje e shpejtë - ajo lëvizje e vogël mund të bëjë një ndryshim të madh krahasuar me ngritjen nga shtrati dhe thjesht vrapimin jashtë derës", thotë ajo.
Një gjë tjetër që mund t'ju ndihmojë të jeni më të rregullt është zgjedhja e pijes së mëngjesit. Ne të gjithë e dimë që kafeja mund t'ju ndihmojë, por çdo gllënjkë e ngrohtë është efektive.
"Pirja e ujit të ngrohtë në mëngjes mund të jetë në fakt një mënyrë shumë efektive për të vënë gjërat në punë, duke zgjuar në një farë mënyre sistemin tretës", shpjegon LeBrett.