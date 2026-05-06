Një valë masive 'megatsunami' e krijuar në Alaska thuhet se është e dyta më e lartë e regjistruar ndonjëherë
Një valë masive 'megatsunami' e krijuar kur një pjesë e një mali të Alaskës u shemb në det është e dyta më e lartë e regjistruar ndonjëherë - dhe një kujtesë për rreziqet që paraqet shkrirja e akullnajave, thonë shkencëtarët.
Verën e kaluar një valë gjigante përshkoi një fjord të largët në juglindje të Alaskës duke lënë pas shkatërrime.
Ngjarja nuk u raportua kryesisht në atë kohë, por një analizë e re shkencore tregon se u shkaktua nga një rrëshqitje masive toke.
Dhe sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, 64 milionë metra kub shkëmb të pabesueshëm - ekuivalenti i 24 Piramidave të Mëdha - u shpërndanë në ujin poshtë.
Fuqia e madhe e asaj sasie shkëmbi që u zhyt në fjord në më pak se një minutë krijoi një valë gjigante pothuajse 500 metra të lartë.
Vetëm koha kur ndodhi - në orët e para të mëngjesit - parandaloi që anijet turistike të përfshiheshin në shkatërrim, thonë studiuesit.
Këto valë të mëdha, të etiketuara si “megatsunami”, ndodhin kur një rrëshqitje dheu e shkaktuar nga një tërmet ose shkëmb i lirshëm godet ujin poshtë. Ato zakonisht lokalizohen dhe zhduken shpejt.
Lloji tjetër i cunamit ndodh në oqeanin e hapur dhe shkaktohet drejtpërdrejt nga tërmetet, ose herë pas here nga ngjarje të tjera të fuqishme siç janë vullkanet nënujore.
Ato, ashtu si cunami i Japonisë i vitit 2011, mund “të udhëtojnë” për mijëra kilometra, duke goditur zonat e populluara dhe duke shkaktuar shkatërrime të gjera dhe humbje jetësh.
Siç theksohet më tej, megatsunami më i madh ishte në vitet 1950 dhe ishte mbi 500 metra. Ky megatsunami i fundit ishte i dyti më i madh. /Telegrafi/