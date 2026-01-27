Një spanjolle u bë një hit në rrjete për shkak të ngjashmërisë së saj të jashtëzakonshme me Georgina Rodriguez
Nëna beqare e tre fëmijëve u bë sensacion në internet brenda natës për shkak të ngjashmërisë së saj të jashtëzakonshme me Georgina Rodriguez, të fejuarën e yllit të futbollit Cristiano Ronaldo.
Victoria, e cila jeton në Spanjë, hapi profile publike në rrjetet sociale vitin e kaluar pasi njerëzit i thoshin për vite me radhë se ngjante me Georginën.
Flokët e saj të errëta, buzët e theksuara dhe stili elegant tërhoqën shpejt vëmendjen e përdoruesve të TikTok. Vetëm në një muaj, ajo grumbulloi afërsisht 80,000 ndjekës në TikTok dhe disa mijëra në Instagram.
Për shkak të ngjashmërisë së madhe, Victoria shpesh akuzohej se përdorte filtra ose inteligjencë artificiale për t'u dukur më shumë si partnerja e Ronaldos.
Ajo i tha portalit What's The Jam se dikur iu desh të postonte një video pa grim për të vërtetuar se ishte e vërtetë.
Nëna 34-vjeçare theksoi se jeta e saj e përditshme nuk është aq joshëse sa ajo e sozisë së saj të famshme.
"Jam më e vjetër dhe më e varfër, por po aq e lumtur", tha ajo.
Victoria ka dy djem dhe një vajzë, 16, nëntë dhe tetë vjeç. Ajo punon si asistente administrative dhe teknike sigurie në punë, por rritja e papritur e popullaritetit të saj në mediat sociale i ka hapur mundësinë që ajo të bëhet një influencuese, si sozia e saj 31-vjeçare. Kohët e fundit ajo foli për vendimin e saj për t'i bërë publike profilet e saj.
"Gjithmonë i kam mbajtur profilet e mia në rrjetet sociale private, por i bëra publike më 5 dhjetor 2025, duke mos e ditur se do të kishte gjithë këtë bujë rreth ngjashmërisë sime me Georginën. Njerëzit gjithmonë më kanë folur për ngjashmërinë dhe unë gjithmonë kam thënë: 'Po, dukem pak si ajo', por kurrë nuk e mendova se ishte kaq e dukshme", zbuloi ajo.
Victoria pranoi gjithashtu se nuk është një fanse e madhe e Cristiano Ronaldos, por se e gjen atë të mrekullueshëm për shkak të vlerave që ai zotëron.
"Nuk jam fanse e Cristiano Ronaldos, por jo për ndonjë arsye të veçantë. Thjesht nuk jam fanse e madhe e futbollit. Më pëlqen, por nuk jam shumë e informuar për ndeshjet, vetëm kur luan djali im. Megjithatë, kam parë disa intervista për jetën dhe karrierën e tij dhe mendoj se është një njeri shumë i disiplinuar, i vendosur dhe i përgjegjshëm dhe një lojtar i jashtëzakonshëm falë të gjitha atyre vlerave që zotëron", tha ajo. /Telegrafi/