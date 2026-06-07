Kim Kardashian shndërron Çmimin e Madh të Monakos në tapet të kuq me paraqitje glamuroze
Kim Kardashian tërhoqi vëmendje të madhe në Çmimin e Madh të Monakos, ku u shfaq me një fustan elegant dhe shumë të komentuar, duke e kthyer ambientin e garës së Formula 1 në një skenë të vërtetë mode dhe showbiz-i.
Ajo mbërriti në event për të mbështetur të dashurin e saj, pilotin e Formula 1 Lewis Hamilton, i cili ishte një nga figurat kryesore të fundjavës së garës dhe u pa duke garuar për një vend të lartë në podium.
Në event ishte edhe motra e saj Khloe Kardashian, ndërsa të dyja u shfaqën në zonën VIP me pamje elegante dhe neutrale, duke ndjekur garën nga afër, shkruan DailyMail.
Raportimet theksojnë se Kim dhe Lewis kanë një lidhje që është bërë publike kohët e fundit, dhe ajo po e shoqëron gjithnjë e më shpesh në garat e Formula 1.
Në aspektin sportiv, Hamilton e përfundoi garën në pozita të larta, duke mbetur një nga pretendentët kryesorë të sezonit në Formula 1. /Telegrafi/