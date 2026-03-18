Një skenar i pabesueshëm për një lojtar të Chelseat: Ai humbi dy ndeshje brenda një dite
Është e vështirë të imagjinohet një natë më e keqe futbolli sesa ajo që duroi mbrojtësi i Chelseat, Mamadou Sarr, të martën mbrëma. Qendërmbrojtësi senegalez arriti të humbasë dy ndeshje të ndara 3-0 në të njëjtën ditë, njërën në fushë në Ligën e Kampionëve dhe tjetrën pa tifozë, pas një vendimi tronditës nga Konfederata e Futbollit Afrikan.
Mbrëmja e vështirë për Sarr filloi në Stamford Bridge, ku mungesa e Reece James dhe Malo Gusto e detyroi atë të pozicionohej në një pozicion të panatyrshëm në pozicionin e mbrojtësit të djathtë kundër Paris Saint-Germain.
Makthi filloi pas vetëm gjashtë minutash, kur gabimi i tij i lejoi Kvicha Kvaratskhelias t’i jepte PSG-së epërsinë 0-1 dhe praktikisht të vuloste fitoren, e cila shkoi në 0-3 brenda 90 minutave dhe duke e bërë rezultatin e përgjithshëm 2-2.
Edhe pse Sarr nuk ishte fajtor për golin brilant të Bradley Barcolës tetë minuta më vonë, ai pati vështirësi me të pandalshmin Kvaratskhelia në të majtë. Trajneri Liam Rosenior gjykoi se kishte parë mjaftueshëm dhe e zëvendësoi në pushimin e pjesës së parë.
March 18, 2026
Titulli kampion afrikan i revokuar
Megjithatë, përjashtimi nga loja në pushimin e pjesës së parë, ndërsa skuadra e tij u eliminua nga Liga e Kampionëve, ishte vetëm fillimi i problemeve të Sarr.
Ndërsa ndeshja në Londër po mbaronte, një histori shumë më e madhe po ziente në Afrikë. Konfederata e Futbollit Afrikan (CAF) njoftoi papritur se titulli i Kupës së Kombeve të Afrikës 2025 i ishte dhënë Marokut.
Ky vendim erdhi 59 ditë pas finales në të cilën Senegali fitoi 1-0 pas kohës shtesë, në të cilën Sarr luajti të gjitha 120 minutat. Ndeshja u njollos nga polemika kur lojtarët e Senegalit dolën për disa minuta nga fusha drejt fundit të kohës së rregullt pasi Marokut iu dha një penallti në minutat shtesë. Lojtarët përfundimisht u rikthyen dhe Brahim Diaz humbi një goditje penalltie.
Ishte për shkak të largimit nga fusha që CAF vendosi në favor të Marokut, duke konstatuar se Senegali e dorëzoi ndeshjen, e cila u regjistrua me rezultatin 3-0. Senegali e apeloi këtë vendim tronditës në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS).
Për Sarrin, kjo do të thoshte se ai pësoi dy humbje 3-0 në të njëjtën natë, duke kulmuar njërën nga netët më të këqija të karrierës së çdo futbollisti. /Telegrafi/