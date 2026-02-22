Një ngjarje e pazakontë në aeroportin e Mynihut - pasagjerët thuhet se mbetën të bllokuar në aeroplan gjithë natën
Në Mynih, 123 pasagjerë të një fluturimi të Lufthansa për në Kopenhagen u detyruan të kalojnë natën brenda aeroplanit pasi nisja u anulua për shkak të reshjeve të dendura të borës.
Fluturimi LH2446 ishte planifikuar të nisej rreth orës 21:30, por pas disa orësh vonesë u anulua pak para mesnatës.
Sipas gazetës daneze Ekstra Bladet, pasagjerët mbetën të bllokuar në pistë sepse nuk kishte autobusë për t’i kthyer në terminal.
Aeroporti kishte hyrë në orarin e mbylljes së natës, ndërsa të gjithë shoferët e autobusëve ishin larguar në shtëpi.
Pasagjerët u informuan çdo 30 minuta se po bëheshin përpjekje për zgjidhje, por pa sukses deri në orët e para të mëngjesit.
Vetëm pas hapjes së Aeroporti i Mynihut rreth orës 5:00, udhëtarët arritën të largohen më në fund nga aeroplani. /Telegrafi/