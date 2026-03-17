Një nga makinat më të bukura të Pontiac të viteve 1980 që është ende çuditërisht tërheqëse
Një nga makinat më ikonike të viteve ’80 nga Pontiac vazhdon të mbetet çuditërisht tërheqëse edhe sot.
Marka amerikane, pjesë e General Motors, ishte e njohur për stilin sportiv dhe karakterin më të guximshëm krahasuar me rivalët si Chevrolet apo Buick.
Megjithatë, pas një kulmi të madh në fund të viteve ’70, shitjet e saj ranë ndjeshëm, duke e detyruar të eksperimentojë me modele të reja dhe dizajne më futuriste.
Një nga përgjigjet më të rëndësishme ishte gjenerata e tretë e Pontiac Firebird, e prodhuar nga 1982 deri më 1992, paralelisht me Chevrolet Camaro.
Ky model shënoi një shkëputje të plotë nga dizajnet klasike “muscle car”, duke sjellë linja më të mprehta dhe një pamje moderne që për kohën u konsiderua revolucionare.
Popullariteti i tij u rrit edhe më shumë falë rolit si makina KITT në serialin Knight Rider.
Firebird ofrohej me një gamë të gjerë motorësh, nga katër cilindër deri te V8. Një nga versionet më interesante mbetet Pontiac Trans Am, i cili përdorte një motor turbo V6 nga Buick në vend të një V8 tradicional. Megjithatë, modeli i vitit 1988 me motor 5.0-litër V8 ishte më tipik, duke prodhuar rreth 170 kuaj fuqi dhe duke arritur 0–100 km/h për rreth 8.3 sekonda.
Në kohën e tij, kjo makinë kushtonte rreth 11,399 dollarë (afërsisht 10,500 euro atëherë, ose rreth 27,000–28,000 euro sot).
Sot, një ekzemplar i ruajtur mirë mund të shitet për rreth 15,000 dollarë (rreth 13,800–14,000 euro), çka e bën një hyrje të përballueshme në botën e makinave klasike amerikane.
Edhe pse nuk arriti suksesin e madh komercial të paraardhësve, Firebird i kësaj gjenerate mbetet një simbol i një periudhe sfiduese për Pontiac – një kohë kur marka po përpiqej të rishpikë veten.
Sot, ai përfaqëson një kombinim unik të stilit retro, historisë dhe vlerës së mirë në tregun e koleksionistëve. /Telegrafi/