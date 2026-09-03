Një nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohërave, Lionel Messi, është tërhequr zyrtarisht nga futbolli me kombëtaren e Argjentinës.

Messi e njoftoi vendimin e tij nëpërmjet Instagramit, pak më shumë se një muaj pasi Argjentinas u mposht nga Spanja në vazhdime në finalen e Kupës së Botës 2026.

Edhe pse përgatiti një letër lamtumire menjëherë pas asaj finaleje, vdekja e fundit e babait të tij, Jorge, e forcoi më tej qëllimin e tij për t'i dhënë fund karrierës së tij ndërkombëtare.

"Po pensionohem nga kombëtarja" - Leo Messi i jep lamtumirën Argjentinës

Në shenjë mirënjohjeje për gjithçka që ai i dha vendit të tij, Federata e Futbollit të Argjentinës (AFA) vendosi t'i bënte një nderim vërtet spektakolar dhe të pazakontë.

Të gjitha ndeshjet e xhiros së tetë në të gjitha kategoritë e garave, duke përfshirë futbollin e femrave, futsallin dhe futbollin në plazh, do të ndërpriten shkurtimisht në minutën e dhjetë të pjesës së parë. Simbolikisht, pushimi do të zgjasë saktësisht një minutë, gjatë së cilës do të duartrokitet me entuziazëm "dhjetëshi" legjendar argjentinas.

Ndryshe, Messi debutoi për ekipin e parë të vendit të tij në vitin 2005, duke u bërë mbajtësi absolut i rekordit me 207 paraqitje, 125 gola dhe 68 asiste.

Kurora e karrierës së tij jo-reale në ekipin kombëtar erdhi në vitin 2022 duke fituar Kupën e Botës në Katar, dhe ai shtoi dy tituj të Copa America dhe Finalissiman në koleksionin e tij të pasur.

Në Kupën e tij të fundit të Botës në vitin 2026, ai përsëri e udhëhoqi Argjentinën me tetë gola dhe katër asistime, por Spanja prapë e pengoi mbrojtjen e fronit botëror me një gol të Ferran Torres. /Telegrafi/

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