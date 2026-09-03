Një nder i paparë për Messin, federata argjentinase merr një vendim të jashtëzakonshëm pas pensionimit të tij
Një nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohërave, Lionel Messi, është tërhequr zyrtarisht nga futbolli me kombëtaren e Argjentinës.
Messi e njoftoi vendimin e tij nëpërmjet Instagramit, pak më shumë se një muaj pasi Argjentinas u mposht nga Spanja në vazhdime në finalen e Kupës së Botës 2026.
Edhe pse përgatiti një letër lamtumire menjëherë pas asaj finaleje, vdekja e fundit e babait të tij, Jorge, e forcoi më tej qëllimin e tij për t'i dhënë fund karrierës së tij ndërkombëtare.
Në shenjë mirënjohjeje për gjithçka që ai i dha vendit të tij, Federata e Futbollit të Argjentinës (AFA) vendosi t'i bënte një nderim vërtet spektakolar dhe të pazakontë.
Të gjitha ndeshjet e xhiros së tetë në të gjitha kategoritë e garave, duke përfshirë futbollin e femrave, futsallin dhe futbollin në plazh, do të ndërpriten shkurtimisht në minutën e dhjetë të pjesës së parë. Simbolikisht, pushimi do të zgjasë saktësisht një minutë, gjatë së cilës do të duartrokitet me entuziazëm "dhjetëshi" legjendar argjentinas.
The AFA has arranged for all matches across its men’s and women’s competitions on the next matchday to stop in the 10th minute for a minute of applause in recognition of Lionel Messi’s career with the Argentina national team 🇦🇷👏🐐 pic.twitter.com/MwkYsflOu9
— ESPN FC (@ESPNFC) September 2, 2026
Ndryshe, Messi debutoi për ekipin e parë të vendit të tij në vitin 2005, duke u bërë mbajtësi absolut i rekordit me 207 paraqitje, 125 gola dhe 68 asiste.
Kurora e karrierës së tij jo-reale në ekipin kombëtar erdhi në vitin 2022 duke fituar Kupën e Botës në Katar, dhe ai shtoi dy tituj të Copa America dhe Finalissiman në koleksionin e tij të pasur.
Në Kupën e tij të fundit të Botës në vitin 2026, ai përsëri e udhëhoqi Argjentinën me tetë gola dhe katër asistime, por Spanja prapë e pengoi mbrojtjen e fronit botëror me një gol të Ferran Torres. /Telegrafi/