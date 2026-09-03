Skandaloze: Maqedonia e Veriut e paraqet flamurin e Kosovës me 7 yje
Maqedonia e Veriut po përballet me kritika për mënyrën e prezantimit të Kosovës dhe simboleve të saj në një ngjarje sportive ndërkombëtare që po zhvillohet në këtë shtet.
Në Maqedoninë e Veriut po mbahet aktualisht Kampionati i 26-të Botëror i Peshkimit të Krapit, ku po merr pjesë edhe përfaqësuesja e Kosovës.
Megjithatë, gjatë prezantimit të shteteve pjesëmarrëse në këtë ngjarje, është vërejtur një gabim i rëndë në paraqitjen e flamurit të Kosovës.
Në materialin e publikuar për Kosovën, flamuri shtetëror është paraqitur me shtatë yje, ndonëse flamuri zyrtar i Republikës së Kosovës përmban gjashtë yje.
Ngjarja po zhvillohet nga 2 deri më 5 shtator 2026, ndërsa Kosova është një nga shtetet pjesëmarrëse në Kampionatin Botëror të Peshkimit të Krapit.
Ky nuk është thjesht një gabim vizual, pasi mënyra e paraqitjes së simboleve shtetërore në ngjarje ndërkombëtare ka rëndësi të veçantë për përfaqësimin e një vendi. Mbetet të shihet nëse organizatorët do të reagojnë dhe do ta korrigjojnë këtë gabim. /Telegrafi/