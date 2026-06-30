Një komedi e re romancë po pushton Netflix-in, shikuesit tashmë po e përshkruajnë atë si filmin e vitit në këtë zhanër
Edhe pse komedia e re romantike e Jennifer Lopez, “Office Romance”, pritej të dominonte këtë verë kur bëhet fjalë për këtë zhanër, në Netflix ajo u tejkalua në listën e më të shikuarave nga titulli shumë më emocional “Voicemails for Isabelle”.
Me regji dhe skenar nga Leah McKendrick, “Voicemails for Isabelle” përshkruhet si një version modern i klasikut kult “You’ve Got Mail”, por i përshtatur për gjeneratën e viteve 2020.
Historia ndjek Jill (Zoey Deutch), një pastiçere e re dhe ambicioze nga San Francisco, e cila përballet me një pikëllim të madh pas humbjes së papritur të motrës së saj më të vogël, Isabella.
Për të përballuar dhimbjen, Jill vazhdon të telefonojë rregullisht në numrin e vjetër të celularit të motrës së saj dhe t'i lërë mesazhe zanore të gjata, të sinqerta dhe shpesh kaotike për jetën e saj dashurore, takimet e dështuara dhe dramat e përditshme.
Megjithatë, ajo që Jill nuk e di është se numri i është caktuar dikujt tjetër - Wes (Nick Robinson), një agjent pasurish të patundshme nga Austin. Wes fillon t'i dëgjojë mesazhet e saj, fillimisht nga kurioziteti, por më pas magjepset plotësisht nga zëri, dobësia dhe energjia e saj.
- YouTube youtu.be
I tërhequr nga historia e saj, ai merr një vendim impulsiv për të udhëtuar në San Francisko për ta takuar, por fsheh sekretin se si në të vërtetë i zbuloi të gjitha për të.
Filmi është në vendin e dytë më të shikuar në Netflix, duke tejkaluar komedinë e re romantike "Office Romance" me protagoniste Jennifer Lopez.
Kritikat janë unanime në një gjë - filmi mbijeton dhe fiton kryesisht falë kimisë së jashtëzakonshme midis Zoey Deutch dhe Nick Robinson, megjithëse vetë skenari vuan nga disa probleme tipike të zhanrit modern të transmetimit.
Kritikë të tillë si Benjamin Lee i The Guardian vunë në dukje se filmi ecën mbi akull të hollë kur bëhet fjalë për përndjekjen dhe shkeljen e privatësisë nga Wes. Megjithatë, ata vërejnë se filmi ka një ndjeshmëri moderne, "të zbehtë", që shpërthen me termat modernë të sotëm rreth marrëdhënieve (si love bombing ose gaslighting).
Shikuesit në platforma si Reddit theksojnë se qanë nga trishtimi dhe më pas qeshën gjatë 20 minutave të para të filmit, dhe shumë prej tyre tashmë e shpallin atë "romancën e vitit". /Telegrafi/