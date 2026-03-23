Një gur i pazakontë bie nga qielli dhe çan çatinë e një shtëpie në Teksas
Disa orë pasi një zhurmë tronditi një shtëpi në zonën e Houston, Teksas, një grua pretendoi se një meteorit i dyshuar u përplas në çatinë e saj, duke lënë pas një vrimë të madhe dhe një shkëmb me madhësinë e një topi futbolli.
Vendasit përdorën rrjetet sociale për të komentuar ngjarjen, pasi dëgjuan atë që thanë se tingëllonte si një shpërthim i madh në zonë.
Departamenti i Zjarrfikësve konfirmoi se ishte dërguar pas raportimeve për një shpërthim të mundshëm.
Departamenti tha se disa dëshmitarë panë një “shkëndijë të gjelbër që binte nga qielli, tym i zi, dhe dëgjuan një ‘bum’ të fortë”.
Zyrtarët vunë në dukje se burime të tjera pretendonin se zhurma mund të ishte shkaktuar nga një "meteor i mundshëm".
Sherrie James njoftoi se një "gur i pazakontë" u rrëzua në çatinë e saj, duke lënë një vrimë të madhe në tavan dhe në dysheme.
Shoqata Amerikane e Meteorëve dokumentoi atë që e quan një "ngjarje topi zjarri " mbi Teksas, pasi mori më shumë se 100 raportime.
Nuk u konfirmuan raportime të tjera për dëme.