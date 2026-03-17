Një gruaje në Fushë Kosovë i grabitet çanta e krahut, Policia po heton rastin
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një grua ka raportuar në Polici se një person i mitur ia ka grabitur çantën e krahut dhe ka ikur në drejtim të panjohur.
Rasti ka ndodhur të hënën në Fushë Kosovë, në ora 17:05.
“Rr. Fehmi Lladrovci, Fushë Kosovë 16.03.2026-17:05. Ankuesja femër kosovare, ka njoftuar se një person i mitur i kishte grabitur çantën e krahut dhe kishte ik në drejtim të panjohur”, thuhet në raport.
Viktima në çantë kishte para, dokumente dhe çelësat e shtëpisë.
Policia është duke e hetuar rastin. /Telegrafi/
