Një grua vdes gjatë trajtimit në QKUK, polica po heton rastin si shtytje në vetëvrasje
Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) është njoftuar se një viktimë femër kosovare, e cila po trajtohej në institucion, ka pësuar përkeqësim të gjendjes shëndetësore dhe ka ndërruar jetë.
Sipas Policisë dhe Prokurorisë, me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, për të përcaktuar shkakun e vdekjes dhe për të përfunduar hetimet lidhur me rastin.
Rasti është regjistruar si shtytje në vetëvrasje dhe ndihmë në vetëvrasje, ndërsa hetimet janë në zhvillim./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals