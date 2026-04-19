Një gjë u bie prindërve më së rëndi: Të mos ia zgjidhin fëmijës çdo vështirësi
Rritja e fëmijëve sjell shumë sfida, por ekspertët thonë se barra më e madhe emocionale nuk lidhet me mungesën e gjumit, por me diçka që shumica e prindërve e kuptojnë me kalimin e kohës
Prindërit do të bënin gjithçka që munden nëse do të kishin mundësi t’i mbronin fëmijët e tyre nga çdo pakëndshmëri apo përvojë e vështirë. Megjithatë, kjo nuk është e mundur, sepse jeta nuk përbëhet vetëm nga çaste të bukura, por edhe nga ato të vështira, të cilat na mësojnë t’i vlerësojmë edhe më shumë momentet e mira.
Pavarësisht se e dimë që fëmijët duhet të kalojnë edhe përmes zënkave, zhgënjimeve dhe situatave ku herë pas here do të lëndohen, prindërit e kanë të vështirë të mos ndërhyjnë dhe të mos përpiqen ta zgjidhin problemin në vend të tyre. Pikërisht kjo është një nga sfidat më të mëdha të prindërimit: të mos qëndroni mes fëmijës dhe vështirësive të jetës, por të gjeni forcë t’i ofroni mbështetje dhe ta udhëzoni që t’i përballojë vetë ato.
Është shumë e rëndësishme që fëmija, në situata të vështira, edhe kur ato prindit mund t’i duken të vogla, ta dijë se ka kujt t’i drejtohet për ndihmë, këshillë dhe mbështetje.
Ja cilat janë gjërat e rëndësishme që prindërit kuptojnë kur fillojnë t’i qëndrojnë pranë fëmijës si mbështetje, në vend që të përpiqen të kontrollojnë dhe rregullojnë çdo përvojë të tij, transmeton Telegrafi.
1. Nuk mund të vendosni çfarë do t’u mbetet në mendje dhe çfarë jo
Është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm për shtëpinë që krijoni, vlerat që përcillni dhe mënyrën si flisni me fëmijën për gjërat e rëndësishme. Por nuk mund të vendosni se çfarë nga e gjithë kjo do të mbetet tek ai. Disa mësime për të cilat jeni përpjekur shumë mund t’i kalojnë pa u vënë re, ndërsa ndonjë fjali e thënë rastësisht mund të mbetet me ta për dekada.
Fëmijët përthithin atë që janë gati të përthithin, në rendin që ka kuptim për ta, jo për ju.
2. Versioni i tyre i fëmijërisë nuk do të jetë i njëjtë me tuajin
Ju do të mbani mend mundin, përkushtimin dhe kujdesin që keni dhënë, ndërsa ata do të mbajnë mend mënyrën si janë ndier. Dhe këto nuk janë gjithmonë e njëjta gjë.
Një moment që për ju ka qenë rutinë, për ta mund të mbetet kujtim i përhershëm sepse i ka bërë të ndihen të dashur dhe të sigurt. Ndërsa diçka për të cilën jeni munduar shumë, ata mund të mos e kujtojnë fare.
3. Nuk mund t’i mbroni nga përfundimet që do të nxjerrin për veten
Fëmijët e ndërtojnë identitetin dhe mendimin për veten nga shumë gjëra të ndryshme. Një koment i mësuesit, mënyra si janë trajtuar nga shokët, krahasimi me vëllain, motrën apo dikë që kanë parë në ekran – të gjitha mund të ndikojnë.
Sigurisht, ju mund dhe duhet t’u tregoni vazhdimisht dashuri, t’u thoni sa vlejnë dhe sa të rëndësishëm janë. Por përfundimet që nxjerrin për veten, në fund, janë të tyret.
4. Kanë nevojë të përjetojnë vështirësi që të mësojnë si t’i përballojnë
Instinkti për t’ua larguar pengesat është një nga ndjenjat më natyrale të prindit. Por vështirësitë që përballohen me mbështetje pranë janë pikërisht mënyra si ndërtohet qëndrueshmëria emocionale.
Fëmija që nuk përjeton kurrë frustrim, nuk mëson ta tolerojë frustrimin. Fëmija që nuk përjeton kurrë dështim, nuk mëson si të ngrihet pas dështimit. Fëmija që shpëtohet gjithmonë para se ta ndiejë pakëndshmërinë, nuk mëson se mund ta përballojë atë ndjenjë.
5. Nuk mund të kontrolloni çfarë do të bëhen, por mund të kontrolloni çfarë shembulli u jepni
Fëmijët ju vëzhgojnë vazhdimisht. Jo versionin që përpiqeni të tregoni, por atë të vërtetin: si silleni nën stres, si reagoni kur zhgënjeheni, si flisni për të tjerët, si e menaxhoni zemërimin dhe a e mbani fjalën edhe për gjërat e vogla.
Nuk mund të vendosni saktësisht se çfarë njeriu do të bëhet fëmija juaj, por mund të bëni maksimumin që të jeni shembull i mirë për të. Dhe pikërisht ky është ndikimi më i fuqishëm që keni. /Telegrafi/