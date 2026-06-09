Çfarë të bëni kur fëmija ju përgjigjet pa respekt: Reagimi që shumica e prindërve e bëjnë gabim
Psikologët këshillojnë që sjellja e vrazhdë e fëmijës të mos injorohet, por as të mos pritet me britma. Zgjidhja është qetësia, kufijtë e qartë dhe dëgjimi i asaj që fëmija po përpiqet të tregojë
Pothuajse çdo fëmijë kalon nëpër fazën e “provimit” të sjelljes së pahijshme, dhe prindërit nuk janë përjashtim nga përballja me këtë sfidë. Megjithatë, sado e zakonshme dhe kalimtare të jetë kjo fazë, psikologia e fëmijëve Laura Markham ka shpjeguar për Psychology Today se çfarë duhet bërë kur fëmija përgjigjet në mënyrë të ashpër ose pa respekt.
“Edhe pse shpesh dëgjojmë këshilla se prindërit duhet ta injorojnë këtë lloj sjelljeje, personalisht nuk mendoj se injorimi i sjelljes provokuese të fëmijës është ide e mirë. Kur fëmijët shprehin pakënaqësi, zemërim ose nervozizëm ndaj nesh, gjë që shpesh quhet kthim fjale ose kundërshtim, ata në të vërtetë po përpiqen të na tregojnë diçka. Nëse nuk i dëgjojmë, frustrimi i tyre vetëm rritet”, shpjegon ajo.
Në vend të injorimit, psikologia u këshillon prindërve të veprojnë në këtë mënyrë, transmeton Telegrafi.
Kontrolloni sjelljen tuaj
Kur komunikoni me një fëmijë që sillet në mënyrë të vrazhdë ose pa respekt, kushtojini vëmendje sjelljes suaj dhe fjalëve që përdorni.
Nëse vëreni se po e kritikoni fëmijën ose po i bërtisni, përpiquni të përmbaheni. Psikologia thekson se prindërit nuk duhet të kenë frikë të vendosin kufij, por këtë duhet ta bëjnë me qetësi dhe respekt.
Mos e merrni personalisht
Prindërit shpesh mendojnë se pakënaqësia ose mosbindja e fëmijës është e drejtuar vetëm kundër tyre, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë.
Kujtojini vetes se fëmija juaj ende po mëson vetëkontrollin dhe se në atë moment ka një problem për shkak të të cilit po e humb durimin.
Përpiquni të kuptoni çfarë e shqetëson dhe, nëse është e përshtatshme, ofrojini ndihmë, edhe kur tashmë keni vendosur kufi në lidhje me tonin ose sjelljen e tij.
Sipas Markham, prindërit duhet të përpiqen ta forcojnë marrëdhënien me fëmijën duke shfrytëzuar çdo mundësi për lidhje pozitive. Kaloni të paktën 15 minuta vetëm me fëmijën tuaj çdo ditë, duke ia kushtuar vëmendjen e plotë dhe duke treguar interes të sinqertë për të.
Vendosni kufij të qartë, por pa bërtitur
Kur fëmija ju thotë diçka të pahijshme ose fyese, reagoni qetësisht ndaj fjalëve ose tonit me të cilin ju drejtohet. Ruani qetësinë, por bëjani të qartë se çfarë lloj komunikimi prisni.
Për shembull, mund t’i thoni:
“Fjalët e tua tingëllojnë sikur doje të më lëndoje. Ndoshta je shumë i mërzitur që po më flet në këtë mënyrë. Ti e di se unë nuk flas kurrë me ty me një ton të tillë. Mund të më thuash pse je i zemëruar, por pa fyerje. Çfarë po ndodh? Ndihem i sulmuar kur përdor fjalë të tilla dhe flet kaq me zë. Të lutem, më thuaj gjithçka që dëshiron, por në një mënyrë më të qetë. Po të dëgjoj.”
Këto janë mënyra përmes të cilave prindërit mund ta zgjidhin qetësisht një situatë të pakëndshme, pa lejuar që ajo të përshkallëzohet.
Fëmijët shpesh mësojnë duke ndjekur modelin e sjelljes së prindërve. Prandaj, me reagimin tuaj mund t’i tregoni fëmijës se problemet zgjidhen në mënyrë konstruktive, të qetë dhe me respekt. /Telegrafi/