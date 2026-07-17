Mos e lagni trampolinën dhe bëni kujdes me pishinën: Gabimet verore që mund të kenë pasoja serioze
Mjafton një gabim i vogël me ujin që loja e pafajshme në oborr të kthehet në rrezik serioz
Gjatë ditëve të nxehta, shumë prindër e lagin trampolinën me ujë, duke menduar se kështu fëmijët mund të freskohen dhe të argëtohen njëkohësisht. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ky veprim, ndonëse duket i padëmshëm, mund ta rrisë ndjeshëm rrezikun e rrëzimeve dhe lëndimeve serioze.
Kujdes i veçantë kërkohet edhe me pishinat e vogla për fëmijë, pasi temperatura e papërshtatshme dhe një sasi e vogël uji mund të paraqesin rrezik për foshnjat dhe fëmijët e vegjël.
Pse trampolina nuk duhet të laget me ujë?
Thomas Hagel, dizajner trampolinash në kompaninë North Trampoline, shpjegon se uji krijon një shtresë shumë të rrëshqitshme mbi sipërfaqen e trampolinës.
“Kur temperaturat rriten, është e kuptueshme që prindërit dëshirojnë t’i ndihmojnë fëmijët të freskohen gjatë lojës në ambient të hapur. Megjithatë, uji mbi trampolinë e rrit ndjeshëm rrezikun e aksidenteve”, paralajmëron ai.
Në sipërfaqen e lagur, fëmijët mund ta humbin më lehtë ekuilibrin, të rrëshqasin ose të bien në mënyrë të pakontrolluar. Një ulje e gabuar pas kërcimit mund të shkaktojë ndrydhje, fraktura dhe lëndime të tjera, përfshirë dëmtime më serioze të qafës ose shtyllës kurrizore.
Shoqata Mbretërore për Parandalimin e Aksidenteve në Britani (RoSPA) vlerëson se çdo vit në shërbimet emergjente në Angli trajtohen më shumë se 13 mijë lëndime të lidhura me përdorimin e trampolinave.
Për këtë arsye, ekspertët këshillojnë që trampolina të mbahet gjithmonë e thatë. Nëse fëmijët dëshirojnë të luajnë me ujë, kjo duhet të bëhet në një pjesë tjetër të oborrit, larg saj, transmeton Telegrafi.
Fëmijët mund të mbinxehen pa e kuptuar
Rreziku nuk lidhet vetëm me sipërfaqen e lagur. Gjatë temperaturave të larta, kërcimi i vazhdueshëm mund të çojë në mbinxehje dhe dehidratim.
Fëmijët shpesh përfshihen aq shumë në lojë, sa nuk e vërejnë se janë lodhur, djersitur ose kanë nevojë për ujë.
Prindërit duhet t’ua kufizojnë përdorimin e trampolinës në orët më të freskëta të mëngjesit ose të mbrëmjes dhe t’i shmangin orët kur rrezet e diellit janë më të forta.
Është gjithashtu e rëndësishme që fëmijët:
- të bëjnë pushime të rregullta;
- të pinë ujë shpesh;
- të mos kërcejnë për periudha të gjata;
- të ndalojnë lojën nëse ndiejnë marramendje, dobësi ose të përziera.
Kujdes edhe kur mbushni pishinën e fëmijëve
Një tjetër rrezik veror lidhet me pishinat e vogla për freskim. Alex Price, drejtues i zhvillimit të produkteve në kompaninë Outdoor Toys, paralajmëron se uji që rrjedh drejtpërdrejt nga zorra e oborrit mund të jetë tepër i ftohtë për foshnjat dhe fëmijët e vegjël.
Fëmijët e vegjël janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të menjëhershme të temperaturës. Uji shumë i ftohtë mund të shkaktojë parehati, dridhje dhe ulje të temperaturës së trupit, veçanërisht nëse qëndrojnë gjatë në të.
Sipas këshillës së ekspertit, temperatura e ujit duhet të jetë rreth 29–31 gradë Celsius dhe mund të kontrollohet me një termometër për banjë.
Edhe uji i cekët mund të jetë i rrezikshëm
Fëmijët nuk duhet të lihen asnjëherë pa mbikëqyrje në pishinë, pavarësisht se sa e vogël apo e cekët është ajo.
Mjaftojnë vetëm pak centimetra ujë që një foshnjë ose fëmijë i vogël të vihet në rrezik, pasi ata mund të rrëzohen me fytyrë në ujë dhe të mos jenë në gjendje të ngrihen vetë.
Prindi ose një person tjetër i rritur duhet të qëndrojë pranë fëmijës gjatë gjithë kohës. Nuk mjafton vetëm ta shikojë nga dritarja apo nga një pjesë tjetër e oborrit.
Pas përfundimit të lojës, pishina duhet të zbrazet menjëherë dhe të kthehet përmbys, në mënyrë që të mos mbushet përsëri me ujë nga shiu.
Trampolina dhe pishina mund t’u sjellin fëmijëve shumë argëtim gjatë verës, por vetëm kur përdoren me kujdes. Mbajtja e trampolinës të thatë, shmangia e vapës së fortë dhe mbikëqyrja e pandërprerë pranë ujit janë masa të thjeshta që mund të parandalojnë pasoja serioze. /Telegrafi/