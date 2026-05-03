Një 44 vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Podujevës, policia nis hetimet
Një rast i hetimit mbi vdekjen është iniciuar pasditen e së shtunës në Podujevë, pasi një grua rreth 44-vjeçare është dërguar pa shenja jete në Qendrën e Emergjencës.
Sipas policisë, viktima, shtetase e Kosovës, ishte sjellë nga familjarët në urgjencë rreth orës 16:12, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e saj.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, me qëllim të sqarimit të rrethanave të vdekjes.
Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente. /Telegrafi/
