Gjuajtje me armë zjarri, lëndohet një person në Gjakovë
Një person është lënduar si pasojë e të shtënave me armë zjarri sot në rrugën “Marin Barleti” në Gjakovë.
Lajmin e ka konfirmuar Vlera Krasniqi, zëdhënëse e Policisë së Kosovës për Rajonin e Gjakovës.
“Sot rreth orës 14:25 kemi pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën "Marin Barleti" në Gjakovë. Një person mashkull i moshës madhore ka pësuar lëndime të lehta trupore”, tha ajo.
Sipas saj, njesitë relevante të Policisë kanë dalë në vendngjarje dhe janë duke u ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për arrestimin e të dyshuarit.
