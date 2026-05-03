Konfirmimi i 8 rasteve me fruth në Kosovë, thirrje për vaksinim të menjëhershëm
Pas konfirmimit të 8 rasteve me fruth, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe institucionet shëndetësore po e monitorojnë situatën epidemiologjike duke qenë në gatishmëri të plotë për menaxhimin e saj.
Kjo përmes identifikimit të fëmijëve të pa vaksinuar dhe angazhimin e ekipeve mobile për vaksinim në zonat me mbulueshmëri më të ulët.
Sipas Institutit të Shëndetësisë Publike, të gjitha rastet e konfirmuara janë fëmijë të pavaksinuar me vaksinën kundër fruthit.
Sipas Institutit të Shëndetit Publik, fruthi është një sëmundje serioze dhe konsiderohet rreth 6 herë më ngjitëse se gripi. Sipas tyre, 1 në 5 persona të infektuar me fruth mund të zhvillojnë komplikime serioze shëndetësore.
Simptomat përfshijnë: temperaturë, rrjedhje të hundës, kollë, sy të skuqur dhe të përlotur, si dhe skuqje në fytyrë dhe në gjithë trupin.
Për të ulur rrezikun nga përhapja e fruthit, vaksinimi mbetet mënyra më efektive dhe më e sigurt për mbrojtjen e shëndetit publik.
“Vaksinimi ul rrezikun e komplikimeve dhe ndihmon në forcimin e imunitetit te fëmijët që kanë imunitet të dobësuar. Ndikon edhe në parandalimin e përhapjes së ndonjë epidemie. Kryesisht prek grupmoshat prej 0-12 muajsh, që është edhe periudha kur bëhet vaksinimi me këtë vaksinë. Efektet kryesore janë që prek sistemin respirator, shkakton skuqje në trup dhe dobësim të imunitetit”, tha për RTK, Besim Murseli, shef i Mjekësisë Familjare nr. 1, Prishtinë.
Gjithashtu, rekomandohet që të shmangen kontaktet e panevojshme me persona të dyshimtë në fruth.
IKSHPK rikujton se çdo vonesë në vaksinim e rrit rrezikun për përhapje të mëtejshme dhe komplikime serioze, veçanërisht te fëmijët dhe personat me imunitet të dobësuar./rtk/