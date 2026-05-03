Dita Botërore e Lirisë së Shtypit, aktivitete në Kosovë
3 Maji është Dita Botërore e Lirisë së Shtypit që nga viti 1993 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.
Në Kosovë kjo ditë do të shënohet me aktivitete të ndryshme.
Në shënimin e Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit 2026, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës mban sot panel diskutimi me temën “Ndikimi i profesionit në shëndetin mendor të punonjësve të mediave.”
Kosova është renditur në vendin e 84-të nga 180 shtete në Indeksin Botëror të Lirisë së Shtypit për vitin 2026, duke shënuar një përmirësim krahasuar me vitin paraprak, kur mbante pozitën e 99-të.
Në raportin vjetor të Organizatës Botërore “Reporterët pa Kufij” për vitin 2018, Kosova është renditur në pozitën e 78-të ose katër pozita më lartë se në vitin 2017, ku renditej në vendin e 82-të. /kp/