Nissan Z 2027 debuton në SHBA me ndryshime brenda dhe jashtë
Kur Nissan i dha një pamje të shkurtër Fairlady Z të Japonisë në fillim të vitit, e dinim se do të ishte vetëm çështje kohe para se homologu i tij amerikan të merrte këto ndryshime.
Modeli i vitit 2027 tani ka mbërritur në Shtetet e Bashkuara, duke sjellë përditësime në të gjithë botën.
Siç shihet në modelin JDM, versionet jo-Nismo marrin një ndryshim të ri në pamje me një parakolp të ri përpara dhe një dizajn të ndarë retro të grilës që kujton epokën Datsun.
Për më tepër, Z Sport dhe Performance marrin një opsion ngjyre Shinkai Green Pearl Metallic, e cila duket të jetë e njëjtë me Unryu Green që pamë në modelin japonez në janar.
I frymëzuar nga një përfundim i jashtëm nga gjenerata S30 Z e viteve të 70-ta, ngjyra e shtuar rishtazi ofrohet ekskluzivisht me një çati të zezë kontrastuese.
Diku tjetër, lexuesit me sy shqiponje do të vënë re gjithashtu se logoja e përparme e Nissan është zhdukur, duke i hapur rrugën logos Z.
Thuhet se fytyra e re nuk është vetëm për stil, pasi Nissan pretendon se ka përfitime ftohjeje dhe aerodinamike pas rimodelimit të parakolpit dhe grilës.
Z Performance i klasës së mesme merr përmirësime të mëtejshme për vitin 2027, duke përfshirë fellne të farkëtuara të zeza 19-inç të ridizajnuara, një brendësi ngjyrë kafe dhe një karikues të përmirësuar të ftohur 15 vat.
Ky nivel i modifikimit tani gjithashtu përmban amortizatorë monotubikë me diametër më të madh për rehati më të mirë dhe manovrim të përmirësuar.
Përmirësimi në Nismo më në fund sjell një transmision manual për ata që duan të ndryshojnë vetë marshin. Pedali i tretë është i shoqëruar me rregullime të mëtejshme për motorin V6 3.0 litërsh me dy turbo për të përmirësuar reagimin ndaj gazit.
Sistemet e Përmirësimit Aktiv të Zërit dhe Anulimit Aktiv të Zhurmës mbeten, por janë modifikuar për të dhënë një notë më agresive kur kaloni në modalitetin Sport.
Nissan do ta ketë Z 2027 në ekspozitë javën e ardhshme në Panairin e Automobilave në Nju Jork përpara se ta sjellë makinën sportive të përditësuar te shitësit këtë verë.
Çmimi nuk është njoftuar ende, por modeli bazë në shitje fillon nga pak mbi 44,000 dollarë, duke u rritur në pak mbi 67,000 dollarë për versionin më të mirë të gamës.