Nis fluturimi pranë Hënës, astronautët mund të shohin edhe Tokën edhe Hënën
Raketa Integrity ka filluar zyrtarisht fluturimin pranë Hënës, duke filluar të bëjë vëzhgime shkencore.
Specialistja e misionit Christina Koch tha se ata mund të shohin si Hënën ashtu edhe Tokën nga raketa.
"Toka është shumë më e vogël se Hëna në pamjen tonë”, tha Koch.
“Po i shohim të dyja”, shtoi ajo.
Ndryshe, ekuipazhi i anijes kozmike Artemis II ka udhëtuar distancën më të largët në hapësirë nga Toka, duke thyer rekordin e vendosur nga misioni Apollo 13.
Kontrolli i Misionit u tha astronautëve: "Ekuipazhi i Integritetit: Më 15 prill 1970, gjatë misionit Apollo 13, tre eksplorues vendosën rekordin për distancën më të largët që njerëzit kanë udhëtuar ndonjëherë nga planeti ynë”.
"Në atë kohë, më shumë se 55 vjet më parë, Lovell, Swigert dhe Haise fluturuan 400,171 km larg Tokës”, shtoi ai.
"Sot, për të gjithë njerëzimin, ju po e tejkaloni atë kufi", vazhdon Kontrolli.