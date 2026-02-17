Nipi i Jakup Krasniqit flet nga Haga: Historia nuk mund të rishkruhet
Familjarët e ish-krerëve të UÇK-së së bashku kanë parë nga Haga marshin në Prishtinë.
Pas përfundimit të marshit, për mediat nga Haga foli Dardan Krasniqi, nipi i Jakup Krasniqi.
Ai e cilësoi ngjarjen si historike, duke theksuar se pjesëmarrja e madhe e mediave në Hagë në një vend, siç u shpreh ai, “jo normal” në Ditën e Pavarësisë, tregon se diçka nuk është në rregull as me procesin që po zhvillohet.
“Nga vetë fakti që jemi këtu, në festën e pavarësisë, në Hagë, është një sinjal i qartë se dikush, dikujt, ia ka huqur. Në këtë rast kemi emocione të përziera, të cilat do të duhej t’i ndanim me familjarët tanë në vendin tonë. E kemi ndjekur live një protestë paqësore, e cila është një mesazh i qartë se çka është liria”, u shpreh ai.
“Ne nuk presim asnjë vendim tjetër përveç atij lirues”, deklaroi Krasniqi. /Telegraf/