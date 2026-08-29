Nicole Kidman zbuloi ritualin e çuditshëm familjar që bën kur është e zemëruar: Shkruan emrin e saj në një copë letër dhe e vendos në frigorifer
Nicole Kidman e habiti publikun me një rrëfim të pazakontë rreth asaj që bën kur zemërohet me dikë. Aktorja hollivudiane zbuloi se më pas i drejtohet një rituali familjar disi të çuditshëm, duke shkruar emrin e personit në një copë letër dhe duke e futur atë në frigorifer.
Ajo e ndau këtë rrëfim të pazakontë gjatë një bisede me Sandra Bullock dhe mbesën e saj Lucia Hawley, dhe tema e bisedës ishte veçanërisht interesante për shkak të rikthimit të tyre në botën e magjisë në vazhdimin e filmit kult "Practical Magic".
Kidman shpjegoi se kur është e mërzitur për dikë, ajo shkruan emrin e tij dhe e vendos letrën në frigorifer.
Është një ritual simbolik, ideja e të cilit është të “ngrijë” një person ose konflikt të caktuar dhe kështu të largohet prej tij. Edhe pse tingëllon si një skenë nga një film me shtriga, Kidman zbuloi se kjo praktikë e pazakontë ka një histori familjare.
Sipas saj, rituale të ngjashme përdoreshin nga gratë e familjes së saj.
Mbesa e saj, Lucia, tha se nëna e Nicole, Janelle Ann Kidman, kishte gjithashtu versionin e saj të këtij rituali. Në vend të një frigoriferi, ajo dyshohet se e mbante listën e emrave në një tabaka me kube akulli.
Gjatë bisedës, u bë e qartë se familja Kidman ka njëfarë magjepsjeje me magjinë, simbolikën dhe ritualet e pazakonta.
Në bisedë, Lucia përmendi edhe një detaj interesant në lidhje me nënën e Nicole, e cila lindi të premten, më 13, një datë që shpesh shoqërohet me bestytni dhe misticizëm në kulturën popullore.
Kidman i tregoi të gjitha me një dozë humori, por rrëfimi i saj prapë shkaktoi habi. /Telegrafi/