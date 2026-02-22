Nicki Minaj tregon dhuratën e saj më domethënëse: një Bibël e nënshkruar nga Donald Trump
Nicki Minaj ka zbuluar se ka marrë një Bibël të firmosur nga Donald Trump, duke e quajtur atë një nga dhuratat më domethënëse që ka marrë ndonjëherë.
Reperja 43-vjeçare ndau imazhin në llogarinë e saj X, ku shihej Bibla me mbishkrimin “God Bless The USA” dhe firmën e ish-presidentit në mes të kopertinës.
Kjo nuk është hera e parë që Minaj merr dhurata nga Trump. Në janar ajo ndau një fotografi të një Karte Trump Gold me firmën e tij, ndërsa më vonë ka folur për përpjekjet për të përfunduar dokumentacionin e shtetësisë amerikane.
Përveç dhuratave, Minaj ka shfaqur mbështetjen e saj për Trump edhe në mënyra më kreative, duke postuar një homazh dixhital për Ditën e Presidentëve ku ai zëvendësonte imazhin e bashkëshortit të saj.
Postimi shkaktoi reagime të ndryshme nga fansat, disa duke qeshur dhe të tjerë duke pyetur për përdorimin e inteligjencës artificiale në vend të një fotografie reale.
Minaj, e cila është martuar me Kenneth Petty dhe ka një djalë pesëvjeçar, ka qenë gjithashtu aktive në mbështetjen e figurave politike konservatore gjatë tre muajve të fundit, duke përfshirë zëvendëspresidentin JD Vance dhe Erikë Kirk në evente publike.
Dhurata e Biblës firmosur nga Trump mbetet për të një nga më të veçantat dhe simbolike në jetën e saj. /Telegrafi/